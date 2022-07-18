Ученые рассказали о пользе темного шоколада

Специалисты Исфаханского университета медицинских наук (Иран) изучили полезные свойства темного шоколада. По их словам, его употребление позволяет компенсировать негативное воздействие стресса на головной мозг человека.

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Специалистам удалось выяснить, что темный шоколад оказывает положительное влияние на синаптическую активность мозга. Гипотеза ученых была проверена путем проведения научного эксперимента на лабораторных мышах. В ходе эксперимента часть подверженных стрессу животных получала шоколад, вторая группа была лишена этого лакомства.