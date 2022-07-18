Лето — это изобилие свежих фруктов и овощей, а значит, и витаминов. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Никитина рассказала «Вечерняя Москва», какие микроэлементы нужны в это время года и откуда их получить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Какие витамины нужны человеку летом?

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— Летом мы можем восполнить запасы витамина C за счет разнообразия свежих овощей и фруктов. Ошибочно считать, что витамин D, который вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей, все получают в достаточном количестве. Многие работают в офисах и находятся на солнце всего пару часов в день. Поэтому не будет лишним включить в свой рацион больше продуктов, содержащих этот витамин. А коже, которая подвергается активному воздействию ультрафиолетовых лучей, помогут восстановиться витамины E и A.

— А в каких продуктах они содержатся?

— Я бы советовала сделать упор на сезонные фрукты и овощи, которые вырастают в естественных природных условиях. Сезон клубники, земляники, смородины и крыжовника еще не закончился, поэтому самое время отправиться за ними в магазин или на природу. Витамин C содержится в помидорах, баклажанах, яблоках, апельсинах, киви, болгарском перце. На него стоит обратить особое внимание, поскольку он может накапливаться в организме, и его запасов хватит до осени. Фолиевую кислоту мы получаем из зелени — шпината, рукколы, салата. Но важно есть богатые витаминами продукты свежими, поскольку после термической обработки они теряют полезные свойства.

— А нужно ли дополнительно пить курс витаминов летом?

— У городских жителей часто наблюдается дефицит витаминов группы В, которую вырабатывают особые бактерии в кишечнике. Также они содержатся в печени, мясе птицы, говядине. Но их нельзя восполнить только за счет продуктов питания. Поэтому есть смысл сходить к врачу, сдать анализы и при рекомендации специалиста пропить курс витаминов группы В.

Полезные летние продукты

— Болгарский перец. Витамина C в нем больше, чем в цитрусах. Богат редким витамином P, который полезен для сосудов.

— Черника. Богата витаминами C, A, P. Лидер по содержанию антиоксидантов.