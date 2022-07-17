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1 час назад

Что табак делает с вашим мозгом

Ferra.ru

Табак — вещество, вызывающее очень сильно привыкание. Исследования показали, что курение может вызывать такую же зависимость, как героин и кокаин. Что же такого табак делает с вашим мозгом, когда вы затягиваетесь сигаретой?

Что табак делает с вашим мозгом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если коротко: табак, а точнее никотин, изменяет работу мозга, заставляя человека хотеть его больше. Из-за способа его приёма — курения — никотин начинает действовать очень быстро. Но его эффект так же быстро проходит, что заставляет курильщиков хотеть ещё.

Попадая в головной мозг, никотин прикрепляется к определённым рецепторам, увеличивает их активность, что ведёт к увеличению количества стимулирующего гормона адреналина. Кроме того, повышается уровень дофамина, который заставляет людей чувствовать себя хорошо. В результате мозг курильщика быстро начинает «рассматривать» никотин как вещество, вызывающее хорошее самочувствие.

Постоянное курение увеличивает количество никотиновых рецепторов в мозгу. Если кто-то регулярно курит в течение месяцев и лет, его мозг привыкает к данному веществу до такой степени, что, в конце концов, «никотин нужен ему для нормального функционирования». Поэтому бросить курить так сложно.

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