Шесть привычек, из-за которых разрушается ваше тело

Сегодня жизнь стала гораздо комфортнее, чем раньше. Но у этого есть и негативные последствия: например, из-за некоторых привычных для нас действий организм разрушается быстрее.

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По словам автора WeChat, заказ еды на дом, онлайн-шопинг и видеоигры отрицательного сказываются на организме человека. Вот от каких привычек обязательно нужно отказаться, если вы хотите сохранить тело здоровым.

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Поздно ложиться спать. Если жертвовать сном ради игр и сериалов, то это приведёт лишь к быстрому истощению организма и недосыпу. В итоге мы будем постоянно находиться в стрессе, а из-за гормонов, которые выделяются в этом случае в организме, может произойти сильное сужение сосудов и даже внезапная остановка сердца.

Пытаться восполнить недосып. На самом деле это не работает. Из-за нарушенного режима сна вы станете раздражительным, тревожным, усталым. Кроме того, из-за этого на 11 процентов повысится риск развития болезней сердца. А если так будет продолжаться долго, то это может привести к появлению диабета, рака и других болезней.

Игнорировать жажду и сдерживаться при желании сходить в туалет. Если вы захотели пить, это значит, что тело потеряло минимум 1 процент жидкости. При длительной нехватке воды ваша кровь может стать очень вязкой, а это может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Если же вы сдерживаетесь от походов в туалет, то это может нарушить работу почек, а если игнорируете позывы к дефекации - можете столкнуться с запорами и с раком кишечника.

Пользоваться наушниками долгое время. Если вы стали замечать, что у вас появился шум в ушах, вы стали говорить громче, чем обычно, часто переспрашивать, упускать часть беседы, то это может быть сигналом нарушения слуха. Подумайте, не слишком ли часто вы слушаете музыку в наушниках.

Придерживаться беспорядочного питания. Если вы питаетесь нерегулярно и переедаете, то это повлияет на работу желудочно-кишечного тракта. Из-за повреждения слизистой кишечника и желудка у вас может развиться рак пищеварительной системы. Также перекусы, состоящие из очень сладких, солёных, жирных продуктов, способны привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Есть мало фруктов и заменять воду напитками. Согласно исследованию, проведённому Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, если человек ест недостаточное количество фруктов, это сокращает его жизнь в среднем на 1,73 года. При этом недостаток фруктов считается третьей по распространённости причиной смерти - после курения и гипертонии. Также при длительном употреблении сладких напитков у человека развивается рак поджелудочной, диабет, гипертония, камни в желчном пузыре и др.