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3 часа назад

Чем полезна сауна после тренировки

Ferra.ru

Учёные из Финляндии узнали, что посещение сауны после тренировки может быть полезно — снизит риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Чем полезна сауна после тренировки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании участвовали люди в возрасте от 30 до 64 лет, которые вели сидячий образ жизни и на спорт тратили менее 30 минут в неделю. Ещё у каждого участника был как минимум один фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: либо высокий уровень холестерина, либо ожирение, курение и т.д.

Добровольцев разделили на три группы. Первая три раза в неделю должна была 50 минут заниматься силовыми и аэробными упражнениями. Вторая группа — то же самое, но после тренировки по 15 минут проводила в сауне. Третья группа не делала ничего.

В итоге оказалось, что у участников из первой и второй групп увеличилась максимальная скорость потребления кислорода, а у тех, кто посещал сауну, ещё и снизился уровень холестерина и систолическое артериальное давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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