Врач назвала самый привлекательный для комаров тип людей

Заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова рассказала, какой тип людей наиболее часто кусают комары. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».
Андросова заявила, что комар кусает человека, поскольку его привлекает индивидуальный запах и температура тела «жертвы». Кроме того, насекомые обращают внимание на состав микрофлоры кожи и выделяемый углекислый газ. Чем больше объем, тем привлекательнее для комара человек. «Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение "пахучих веществ", производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — отметила врач.
Медик добавила, что согласно одному из научных исследований, самым привлекательным типом людей для комаров являются обладатели первой группы крови. При этом информации о том, что насекомые выбирают определенный пол или цвет кожи, отсутствует, заключила педиатр.
Ранее аллерголог Ирина Ярцева раскрыла самый привлекательный для комаров тип людей. Она объяснила, что на самом деле насекомых привлекает тепло крови, которая содержится в сосудах.