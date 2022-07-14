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1 час назад

Стоматолог назвала худшие зубные щетки

Letidor.ru

Зубы — самая твердая тканью организма человека, но без правильного, тщательного и систематического ухода они могут буквально рассыпаться. Для поддержания гигиены полости рта на надлежащем уровне необходима надежная помощница — зубная щетка. Как правильно выбрать ее, читайте в нашей новости.

Стоматолог назвала худшие зубные щетки
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Все зубные щетки делятся на две группы: классические ручные и электрические, к последним относятся в том числе ультразвуковые щетки. Задача каждой щетки — очистить всю поверхность, кроме контактной — межзубных пространств, с этим справляется зубная нить. Но не все щетки делают это эффективно. Самыми эффективными стоматолог Юлиана

Романова считает привычные ручные щетки для чистки зубов.Наибольший вред здоровью зубов нанесут жесткие щетки, они буквально стирают поверхностные структуры эмали, развивается повышенная чувствительность зубов. Выбирать стоит щетки средней жесткости, или, если есть проблемы с деснами — мягкие, пишет «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что стоматолог рассказала, какие продукты помогут укрепить зубы.

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