От чего на самом деле зависит запах пота

Пот нужен организму для охлаждения, поэтому в основном он состоит из воды и не имеет запаха. Однако у некоторых людей пот все-таки пахнет. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

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Во время полового созревания активизируются так называемые апокриновые потовые железы, который сосредоточены на покрытых волосами частях тела. Пот там обычно более "жирный".

Помимо воды и солей-электролитов в апокриновом поте содержатся разнообразные продукты белкового обмена, летучие жирные кислоты и другие соединения. Все это формирует индивидуальный половой аромат, который трудно отличить.

Неприятный запах появляется из-за бактерий на коже, которые этим в этой влаге размножаются. Обычно бактериям требуется несколько часов, чтобы размножиться и начать пахнуть. Если за это время поменять одежду, протереться или помыться, то запаха не будет.

По данным Американского химического общества, некоторым людям не хватает белковых соединений для размножения бактерий. По статистике, запах пота не знаком примерно 2% европейцев и большинству азиатов.

Пот пахнет, в том числе, если человек носит одежду и обувь, которая не дышит. Кожа преет, микробов становится больше и запах становится более интенсивным и концентрированным.

По словам американского дерматолога Мэри Джин, если человек ест много специй, то его пот может пахнуть сильнее. При переваривании многие специи выделяют серосодержащие газы, которые выводятся из организма через поры.

Некоторые медицинские препараты, например жаропонижающие или средства на основе морфина, резко увеличивают потливость. Расщепляясь в организме они меняют запах тела.