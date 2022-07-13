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3 часа назад

Ученые объяснили, чем опасен пляжный отдых

Letidor.ru

Большинство отдыхающих убеждены, что время, проведенное на пляже, пошло им на пользу. Но ученые заявили: на практике пляжный отдых оказывается связанным с целым рядом факторов, угрожающих организму, особенно, если речь идет о здоровье мужчин. Подробности читайте в нашей новости.

Ученые объяснили, чем опасен пляжный отдых
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Израильские медики обнаружили, что после длительного пребывания на солнце в крови мужчин повышается уровень гормона грелина, это удалось выяснить в ходе масштабного исследования университета Тель-Авива. Ученые изучали влияние сезона наш аппетит и рацион. Они проанализировали данные о питании примерно 3 тысяч человек. Оказалось, что летом мужчины едят больше, чем женщины.

Длительное пребывание на солнце способствует быстрому набору веса, пока единственное негативное свойства избытка гормона. Научно доказано, что грелин снижает уровень воспалительных процессов в организме, пишет Times of Israel.

Ранее «Летидор» писал о том, что гинекологи объяснили, можно ли заразиться венерическим заболеванием в бассейне или на пляже.

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