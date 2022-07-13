Отоларинголог перечислил простые упражнения для борьбы с храпом

Синдром обструктивного апноэ, выражающегося в храпе, может приводить к сонливости, переутомляемости и снижению памяти, предупреждает врач-отоларинголог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Эдуард Вязьменов. Простые упражнения для борьбы с храпом и его последствиями он перечислил в беседе с «Комсомольской правдой».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Если проблема с храпом пока не в запущенном состоянии, то нужно делать упражнения с языком, губами и челюстью, направленные на укрепление мягкого неба, рассказал он. Так, по словам врача, можно повторять вслух каждую гласную — А, Е, И, О, Ю — четко и певуче раз в день по три минуты.

Второе упражнение, продолжил Вязьменов, — максимально выдвинуть язык вперед и вниз и удерживать пять секунд. Сделать так нужно пять раз. Третье упражнение — в течение минуты давить языком на мягкое небо. Повторить его нужно три раза, а между повторами делать тридцатисекундный перерыв, рассказал врач.

Еще одно упражнение — сомкнуть губы и поднять их максимально вверх на полминуты. Так Вязьменов советует делать несколько раз в течение дня. Наконец, можно делать круговые движения нижней челюстью по десять раз в разные стороны или зажать на пять минут деревянную палочку зубами, добавил он.

При запущенных случаях апноэ, объясняет врач, используется СИПАП — терапия, при которой с помощью специального аппарата в дыхательных путях поддерживается постоянное давление, однако человек долгое время должен спать под аппаратом и в маске. «Навсегда избавиться от храпа можно хирургическим путем. Хирург корректирует носовую перегородку, что восстанавливает и укрепляет тонус мышц мягкого неба», — сказал Вязьменов, уточнив, что в 95 процентах случаев храп и апноэ после такого вмешательства уходят навсегда.