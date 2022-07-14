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1 час назад

Названы три главных характеристики качественной питьевой воды

Lenta.ruиещё 1

Названы три главных характеристики качественной питьевой воды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Употребление фильтрованной воды может принести вред здоровью человека, уверен специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов. В беседе с Пятым каналом он назвал три главных характеристики качественной бутилированной воды.

Эксперт посоветовал выбирать воду природной минерализации, а не очищенную при помощи фильтров от любых полезных микро- и макроэлементов. По его мнению, химически чистая жидкость не слишком полезна и хуже усваивается организмом. «Поэтому в первую очередь всегда надо обращать внимание на наличие именно природной воды. Производители в таком случае пишут "минеральная" на бутылке — это значит, что вода не изменена», — пояснил Морозов.

Еще одна характеристика, на которую эксперт рекомендовал обращать внимание при выборе питьевой воды, — количество природного гидрокарбоната в составе. В качестве нормы он назвал 0,2-0,4 миллиграмма на литр жидкости. По словам Морозова, группа этих солей помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и отрегулировать рН жидкости. Наиболее полезной он считает воду с щелочным составом, в то время как фильтрованная чаще всего имеет кислый рН. Последний критерий качества воды — наличие в ее составе кремния природного происхождения и магния, которые способствуют комплексному улучшению самочувствия, подытожил Морозов.

Ранее врач Евгений Тимаков рассказал о средстве, которое поможет снизить давление и снять спазм без лекарств. Специалист рекомендовал для улучшения самочувствия употреблять в пищу мяту.

ЗОЖ,Евгений Тимаков,Дмитрий Морозов,
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