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1 час назад

Исследование выявило, что мужчины чаще набирают вес летом

Газета.Ru

Команда исследователей из Израиля пришла к выводу, что мужчины чаще набирают вес летом, пишет Daily Mail.

Исследование выявило, что мужчины чаще набирают вес летом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным ученных из Тель-Авивского университета, в этом виноват эстроген - гормон голода. Исследование показало, что при жаркой погоде и под воздействием солнечных лучей это вещество выделяется из кожи в большем количестве, чем в холодные времена года. Причем этот эффект характерен только для мужчин.

В эксперименте приняли участие 3000 добровольцев, которые записывали свой рацион. Кармит Леви - руководитель исследования - и его команда заметили, что мужчины увеличивали суточную дозу калорий в летние месяцы, когда солнце наиболее активно.

Кроме того, исследование было подтверждено на мышах, которые подвергались ежедневному воздействию ультрафиолетового излучения в течение десяти недель.

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