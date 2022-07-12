Исследование выявило, что мужчины чаще набирают вес летом

Команда исследователей из Израиля пришла к выводу, что мужчины чаще набирают вес летом, пишет Daily Mail.

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По данным ученных из Тель-Авивского университета, в этом виноват эстроген - гормон голода. Исследование показало, что при жаркой погоде и под воздействием солнечных лучей это вещество выделяется из кожи в большем количестве, чем в холодные времена года. Причем этот эффект характерен только для мужчин.

В эксперименте приняли участие 3000 добровольцев, которые записывали свой рацион. Кармит Леви - руководитель исследования - и его команда заметили, что мужчины увеличивали суточную дозу калорий в летние месяцы, когда солнце наиболее активно.