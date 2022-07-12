Названа польза тренировок в предотвращении преждевременной смерти

Бразильские ученые раскрыли, что ежедневные умеренные упражнения в течение недели и высокая физическая активность в выходные дни одинаково эффективны в предотвращении преждевременной смерти. О пользе любых тренировок сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

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В исследовании приняли участие 350 978 человек, которые сообщали о физической активности в ходе Национального опроса о состоянии здоровья с 1997 по 2013 год. Добровольцы были разделены на группы в зависимости от уровня физической активности в неделю: физически неактивные (меньше 150 минут в неделю) или физически активные (более 150 минут в неделю умеренных или более 75 минут интенсивных тренировок в неделю). В активной группе дополнительно выделили подгруппы, в одну из которых вошли «воины выходного дня», упражняющиеся 1-2 сеанса в неделю.

Задокументировано 21 898 смертей, в том числе 4130 от сердечно-сосудистых заболеваний и 6034 от рака. По сравнению с физически неактивными участниками, коэффициенты общего риска преждевременной смерти составили 0,92 для «воинов выходного дня» и 0,85 — для регулярно активных участников.