Офтальмолог рассказала, как цвет глаз влияет на здоровье

«Люди с пигментированными радужками (с карими глазами — прим. URA.RU) больше склонны к такому заболеванию, как глаукома, которая характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше, так как меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом. У людей северных широт радужка обычно светлее, солнцезащитного пигмента меньше, а значит глаза менее защищены от солнца. Поэтому такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей», — объяснила Татьяна Шилова.