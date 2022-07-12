Врач рассказала, какие щетки наносят вред зубам

Ворсинки у щетки должны быть одной длины, тогда они максимально очищают поверхность зуба, рассказала изданию «Доктор Питер» челюстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтолог Юлиана Романова.

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«Еще одно условие, чтобы на щетке было максимально возможное количество щетинок – она была «густая»», – отметила врач.

По ее словам, выступы, неровности и зубчатые поверхности щеток способны навредить зубам.

«Такие щетки не полностью очищают поверхность, приходится нажимать сильнее, дополнительное давление приводит к образованию клиновидных дефектов и патологической истираемости», – сказала Романова.

Она добавила, что от жестких щеток следует отказаться, поскольку такая щетина стирает поверхностные структуры эмали, в результате развивается повышенная чувствительность зубов.

«Выбирать стоит щетки средней жесткости, или, если есть проблемы с деснами – мягкие», – посоветовала врач.