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2 часа назад

Врач рассказала, какие щетки наносят вред зубам

Мир24

Ворсинки у щетки должны быть одной длины, тогда они максимально очищают поверхность зуба, рассказала изданию «Доктор Питер» челюстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтолог Юлиана Романова.

Врач рассказала, какие щетки наносят вред зубам
Фото: мир24мир24

«Еще одно условие, чтобы на щетке было максимально возможное количество щетинок – она была «густая»», – отметила врач.

По ее словам, выступы, неровности и зубчатые поверхности щеток способны навредить зубам.

«Такие щетки не полностью очищают поверхность, приходится нажимать сильнее, дополнительное давление приводит к образованию клиновидных дефектов и патологической истираемости», – сказала Романова.

Она добавила, что от жестких щеток следует отказаться, поскольку такая щетина стирает поверхностные структуры эмали, в результате развивается повышенная чувствительность зубов.

«Выбирать стоит щетки средней жесткости, или, если есть проблемы с деснами – мягкие», – посоветовала врач.

Самыми эффективными имплантолог назвала маленькие щетки, у которых более пяти тысяч щетинок.

ЗОЖ,
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