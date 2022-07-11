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2 часа назад

Куриная грудка и овощи: ученые назвали рацион, который уменьшит смертность

Диана Товсепова

Ученые утверждают, что изменения в питании могут предотвратить 26 миллионов преждевременных смертей каждый год.

Куриная грудка и овощи: ученые назвали рацион, который уменьшит смертность
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Исследователи из Эдинбургского университета в Великобритании уверены, что люди ежедневно должны съедать 350 калорий, употребляя мясо, молочные продукты и рыбу в объеме примерно равном одной грудке.

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По оценкам британских ученых, люди потребляют в среднем около 620 калорий из продуктов животного происхождения, что примерно равно двум большим говяжьим котлетам.

По их мнению, люди также должны потреблять 720 калорий из фруктов и овощей, утверждают эксперты. Например, яблоко, банан и два перца содержат по 100 калорий..

По их словам, изменение пищевых привычек снизит смертность от ожирения, болезней сердца, диабета второго типа и рака.

Аймен Саттар, один из ученых, участвовавших в исследовании, объяснил, что анализы показывают «резкое преимущество» такой диеты.

Обычный рацион большинства людей, включающий большое количество соли и недостаточное количество цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, омега-3, орехов и семян, считается причиной 11 миллионов смертей во всем мире в год от болезней сердца, инсульта и колоректального рака.

Сокращение потребления мяса также было связано с предотвращением ранней смерти.

Выводы, опубликованные в журнале The Lancet Planetary Health, утверждают, что переход к более растительному рациону может предотвратить 2583 преждевременных смерти на миллион человек к 2060 году.

С учетом того, что к этому году население мира превысит 10 миллиардов человек, это будет означать, что только в 2060 году число смертей уменьшится на 26 миллионов человек.

Так, ученые предложили участникам исследования рацион 2400 калорий в день, из которых 820 приходилось на цельнозерновые продукты, такие как пшеница и кукуруза.

Еще 720 калорий пришлись на фрукты и овощи, а 350 — на продукты животного происхождения, такие как говядина, курица и яйца. Остальное приходилось на масла и бобовые, сахар и картофель.

Результаты также показали, что переход на более здоровое питание также сократил использование азотных удобрений на 40 миллионов тонн и воды для полей на 400 квадратных километров.

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