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1 час назад

Мужчина научился бегать на четвереньках и улучшил физическую форму

Lenta.ru

Персональный тренер из американского штата Индиана улучшил физическую форму и добился впечатляющих результатов на тренировках, научившись бегать на всех четырех конечностях подобно собаке. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина научился бегать на четвереньках и улучшил физическую форму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

31-летний Натаниэль Нолан рассказал, что начал бегать на четвереньках в августе прошлого года. С тех пор он каждый день тратит на необычное упражнение не менее 30 минут. В результате, по словам Нолана, его мускулатура стала более рельефной. С помощью бега по-собачьи он укрепил руки и запястья и избавился от боли в суставах.

Мужчина признался, что видео, на которых он бегает на четырех конечностях, вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые комментаторы назвали упражнение Нолана нелепым. Он, в свою очередь, сказал, что его не волнует мнение посторонних о его тренировках.

«Если вы будете жить, основываясь на том, как, по мнению людей, что-то выглядит, то загоните себя в очень тесные рамки»,

— отметил тренер. Тем, кто хочет улучшить физическую форму по его методу, Нолан порекомендовал увеличивать нагрузки постепенно, давая телу время адаптироваться к упражнениям.

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