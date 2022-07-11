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1 час назад

Доктор Мясников предупредил об опасности привычки высыпаться в выходные

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасна привычка высыпаться по выходным. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что это ведет к ухудшению самочувствия. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил о вреде долгого сна в выходные
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Мясникова, согласно статистике, на понедельник приходится больше всего суицидов и вызовов скорой помощи. Говоря о том, что многие люди тяжело переносят наступление новой рабочей недели, специалист указал в том числе на существование циркадных ритмов. Под этим понятием подразумеваются колебания гормонов в течение суток в зависимости от времени, объяснил Мясников.

«У нас этот гормональный профиль заложен. И когда мы начинаем в воскресенье отсыпаться, отъедаться, излишества всякие нехорошие [позволять себе], то, конечно, к понедельнику у нас еще имеются и формальные, эндокринологические, медицинские факторы, чтобы чувствовать себя хуже»,

— предупредил доктор.

Ранее Мясников рассказал, к какому опасному последствию приводит длительный прием лекарств от изжоги и язвы желудка. По словам врача, такие препараты могут вызвать дефицит магния.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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