Мясников предупредил о вреде долгого сна в выходные

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасна привычка высыпаться по выходным. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что это ведет к ухудшению самочувствия. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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По словам Мясникова, согласно статистике, на понедельник приходится больше всего суицидов и вызовов скорой помощи. Говоря о том, что многие люди тяжело переносят наступление новой рабочей недели, специалист указал в том числе на существование циркадных ритмов. Под этим понятием подразумеваются колебания гормонов в течение суток в зависимости от времени, объяснил Мясников.

«У нас этот гормональный профиль заложен. И когда мы начинаем в воскресенье отсыпаться, отъедаться, излишества всякие нехорошие [позволять себе], то, конечно, к понедельнику у нас еще имеются и формальные, эндокринологические, медицинские факторы, чтобы чувствовать себя хуже»,

— предупредил доктор.