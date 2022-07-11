Как бороться с бессонницей

Избавиться от бессонницы поможет четкое соблюдение режима сна, занятия спортом, а также отказ от кофеиносодержащих напитков и переедания. Об этом News.ru рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

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Она отметила, что при бессоннице нарушается способность к концентрации внимания, повышается риск появления депрессии. Если человек страдает расстройством сна на протяжении пяти лет, то у него может развиться ишемическая болезнь сердца. Иногда бессонница может приводить к развитию сахарного диабета.

При бессоннице, по словам Черкасовой, самое главное — постараться нормализовать режим дня, то есть стараться ложиться и вставать в одно и то же время.

«В том числе стоит отказаться и от пересыпания в выходные дни. Может помочь и отказ от кофеиносодержащих напитков и отказ от переедания. Обязательно стоит заняться физическими нагрузками, пять-шесть раз в неделю, хотя бы 30-40 минут в день»,

— рассказала сомнолог, уточнив, что эти способы могут помочь тем, кто только начал испытывать проблемы со сном. По ее словам, для того, чтобы заставить организм уснуть раньше, можно принимать соответствующие препараты, однако их нужно пить курсом, а перед употреблением проконсультироваться с врачом.