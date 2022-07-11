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1 час назад

Неожиданный совет от шеф-повара для борьбы с похмельем

РИА "ФедералПресс"

Шеф-повар Антон Сальников нашел безопасную замену антипохмельным средствам – суп, который готовится всего пять минут. По его словам, это блюдо может «очень сильно оттянуть».

Неожиданный совет от шеф-повара для борьбы с похмельем
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Похмелье сопровождается сильной болью в голове, а также тошнотой и раздражительностью. Как правило, его чувствуют наутро, если норма выпитого алкоголя превышена. Есть много разных способов избавиться от неприятного чувства, однако профессиональный повар рекомендует обратить внимание на легкий вариант завтрака, который в отдельных случаях справится лучше лекарств.

Сальников поделился ингредиентами: 200 граммов огурцов, 100 граммов стебля сельдерея, литр томатного сока, 300 граммов белого хлеба, четыре зубчика чеснока, рюмка бальзамического уксуса, соль, перец и рюмка оливкового масла.

«Все смешать в блендере, и получается овощной холодный суп гаспачо. Он оттягивает очень сильно. Если блендера нет, то лучше овощами и фруктами позавтракать», – отметил шеф в разговоре с Blitz.

ЗОЖ,Антон Сальников,
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