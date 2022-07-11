Неожиданный совет от шеф-повара для борьбы с похмельем

Шеф-повар Антон Сальников нашел безопасную замену антипохмельным средствам – суп, который готовится всего пять минут. По его словам, это блюдо может «очень сильно оттянуть».

Похмелье сопровождается сильной болью в голове, а также тошнотой и раздражительностью. Как правило, его чувствуют наутро, если норма выпитого алкоголя превышена. Есть много разных способов избавиться от неприятного чувства, однако профессиональный повар рекомендует обратить внимание на легкий вариант завтрака, который в отдельных случаях справится лучше лекарств.