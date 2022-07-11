Назван фрукт, который может вызывать резкие скачки сахара в крови

— Бананы — это полезные фрукты, в которых содержится масса питательных веществ, способствующих сохранению здоровья. В них много клетчатки, калия и витамина B6. Но большое количество сахара в некоторых сортах бананов может оказывать негативное воздействие на уровень глюкозы в крови и провоцировать резкие его скачки, особенно у тех, кто чувствителен к углеводам, — рассказала врач Натали Комова.