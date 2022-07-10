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2 часа назад

Уролог Степанов объяснил, к чему может привести жажда в жару

Ura.Ru

Минимальное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также стать толчком к развитию мочекаменной болезни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов.

Уролог объяснил, к чему может привести жажда в жару
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Если в жару употреблять минимальное количество воды, то это, во-первых, приведет к получению теплового удара. Так как произойдет перегрев организма. Потоотделение — это охлаждение поверхности тела изнутри. И эти силы должны пополняться за счет поступления жидкости. А, во-вторых, раз в жаркую погоду потоотделение идет интенсивнее, то мочеиспускание становится слабее, и если мы пьем меньше воды, то моча становится более концентрированной. Этого допускать нельзя. Так как в последующем это может привести к мочекаменной болезни. То есть все может в свое время начаться с недостаточного питья в летний период, в жаркую погоду»,

— объяснил Владимир Степанов.

По словам врача-уролога, в жару нужно пить воды больше суточной нормы.

«С точки зрения диетологии, нутрициологии, медицины, человек должен выпивать в день порядка семи стаканов воды. То есть в целом не меньше двух литров. В жару нужно закладывать дополнительный объем жидкости. А если человек страдает заболеваниями, связанными с мочевыводящей системой, то в сутки он должен выпивать порядка 2,5 литров, а то и три»,

— подчеркнул Степанов.

При этом доктор добавил, что установленные нормы не касаются людей с повышенным артериальным давлением.

«Нужно учитывать наличие сопутствующих заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. То есть если у человека есть гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление, объем потребляемой жидкости устанавливается лечащим врачом-кардиологом. Так как большое употребление воды приводит к увеличению объема циркулирующей крови, а это может стать причиной повышения артериального давления»,

— заявил он.

ЗОЖ,Владимир Степанов,
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