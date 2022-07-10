Уролог объяснил, к чему может привести жажда в жару

«Если в жару употреблять минимальное количество воды, то это, во-первых, приведет к получению теплового удара. Так как произойдет перегрев организма. Потоотделение — это охлаждение поверхности тела изнутри. И эти силы должны пополняться за счет поступления жидкости. А, во-вторых, раз в жаркую погоду потоотделение идет интенсивнее, то мочеиспускание становится слабее, и если мы пьем меньше воды, то моча становится более концентрированной. Этого допускать нельзя. Так как в последующем это может привести к мочекаменной болезни. То есть все может в свое время начаться с недостаточного питья в летний период, в жаркую погоду»,