Диетолог заявила об ускоренном старении организма из-за пива

Сладкое пиво представляет наибольшую угрозу для здоровья человека, предупредила сертифицированный врач-диетолог и официальный представитель Национальной академии питания и диетологии Роксана Эхсани.
Любая разновидность хмельного напитка обезвоживает организм, что приводит к его преждевременному старению. Рекордсменом в этом плане считается сладкое пиво, цитирует слова Эхсани Eat This, Not That!
«Напитки с высоким содержанием сахара на самом деле не являются питательными, и их употребление должно быть ограничено. Но когда вы смешиваете с ними пиво, получается очень вредный для здоровья коктейль»,
— объяснила диетолог.
Альтернативой сладкому алкоголю может стать светлое пиво. Оно содержит меньше калорий и предельного количества углеводов и сахаров. Однако злоупотребление светлым пивом тоже может привести к проблемам со здоровьем.