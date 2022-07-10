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1 час назад

Диетолог Эхсани заявила об ускоренном старении организма из-за пива с добавками

Слово и Делоиещё 2

Сладкое пиво представляет наибольшую угрозу для здоровья человека, предупредила сертифицированный врач-диетолог и официальный представитель Национальной академии питания и диетологии Роксана Эхсани.

Диетолог заявила об ускоренном старении организма из-за пива
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Любая разновидность хмельного напитка обезвоживает организм, что приводит к его преждевременному старению. Рекордсменом в этом плане считается сладкое пиво, цитирует слова Эхсани Eat This, Not That!

«Напитки с высоким содержанием сахара на самом деле не являются питательными, и их употребление должно быть ограничено. Но когда вы смешиваете с ними пиво, получается очень вредный для здоровья коктейль»,

— объяснила диетолог.

Альтернативой сладкому алкоголю может стать светлое пиво. Оно содержит меньше калорий и предельного количества углеводов и сахаров. Однако злоупотребление светлым пивом тоже может привести к проблемам со здоровьем.

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