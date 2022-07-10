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1 час назад

Что такое инерция сна и чем она отличается от других состояний человека

Ferra.ruиещё 3

Наверняка вы замечали, что иногда после пробуждения не можете какое-то включиться в работу. Подобное состояние называется инерцией сна, и оно сильнее всего ощущается спустя 15-30 минут после сна.

Что такое инерция сна и чем она отличается от других состояний человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инерцию сна иногда называют неким переходным состоянием между бодрствованием и сном. Временами с этим сталкивается каждый человек. В таком состоянии когнитивные функции (способность мыслить, учиться и т.п.) ухудшаются.

В научном обзоре, который был в 2019 году опубликован в издании Nature And Science Of Sleep, отмечается, что инерция сна может появляться и если у вас нет факторов риска. Однако хуже всего, если такое состояние возникает, когда человек отказался ото сна или если оно появляется в «биологическую ночь». Кроме того, инерцию сна связывают с более глубоким сном.

Специалисты советуют днём спать не более 15-20 минут, чтобы уменьшить вероятность развития инерции сна.

Согласно исследованиям, инерция сна может объясняться тем, что из организма человека плохо выводится гормон аденозин. В то же время выяснилось, что кофеин может значительно снизить проявление этого состояния.

Учёные полагают, что инерция сна может побуждать людей продолжать спать, если человек столкнулся с какими-то нарушениями сна.

Из-за инерции сна повышается риск несчастных случаев, происходящих за рулём автомобиля. Поэтому нужно всегда давать себе время проснуться перед тем, как приступить к делам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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