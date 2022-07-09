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1 час назад

Три простых правила крепкого сна в жару

РИА "ФедералПресс"

В летнюю жару очень трудно заснуть в душной комнате без кондиционера. Однако хорошо выспаться можно даже в таких условиях. Для этого следует придерживаться пары простых правил.

3 простых правила крепкого сна в жару
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Открыть в спальне дверь

Для охлаждения температуры воздуха в комнате нужна хорошая циркуляция воздуха. Именно поэтому перед сном всегда стоит открывать дверь. Также можно включать вентилятор, он будет помогать воздуху перемещаться, тем самым немного охлаждая его.

Не стоит есть тяжелую пищу

Немаловажную роль на качество сна оказывает и еда. Перед сном следует отказаться от употребления жирной и тяжелой пищи. Также перед отходом ко сну не нужно сильно наедаться. Все это плохо сказывается на качестве сна.

Прохладный душ и напитки

Он поможет не только снизить температуру тела, но и поможет избавиться от пота и жира, который накопился на коже за сутки. Прохладительные напитки имеют почти такой же эффект, как и принятие душа. Однако перед сном не следует пить кофе и алкоголь, так как они нарушают сон, передает Rsute.ru.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россиянам рассказали о правилах питания в отпуске. Диетолог советует есть цельнозерновые каши, а также фрукты и овощи.

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