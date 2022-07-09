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2 часа назад

Врач оценил опасность жизни в мегаполисе для здоровья москвичей

Мослента

Опасность жизни в мегаполисе для здоровья москвичей, в частности, для сердечно-сосудистой системы, оценил в разговоре с «Мослентой» кардиолог, главный врач Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова Алексей Свет. Он заявил, что экология в столице находится на довольно высоком уровне.

Врач оценил опасность жизни в мегаполисе
Фото: МослентаМослента

«Москва — достаточно экологичный город. Он удобен для жителей. Если человек устал, есть множество мест, где он может присесть и отдохнуть, также хватает зон, где мы можем дышать свежим воздухом»,

— отметил Свет.

Однако в столице все равно следует соблюдать несколько правил предосторожности. К примеру, врач призвал не заниматься пробежками около крупных магистралей, не купаться и не принимать солнечные ванны в неположенных местах. «Когда я вижу человека, который в десять утра бежит по Садовому кольцу, я понимаю, что свежего воздуха он вдохнет очень и очень мало. <…> Нужно понимать, что делать можно, а что нельзя», — заключил специалист.

Задать вопросы Свету лично можно будет на дискуссии «ЗОЖ или кутеж? Правила жизни звезд» лектория «Здоровая Москва». Встреча с кардиологом пройдет 9 июля в 16:00 в амфитеатре парка «Зарядье».

Ранее заместитель главного врача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина оценила опасность солнечных лучей для здоровья.

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