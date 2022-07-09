Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
2 часа назад

Врач Шишкин назвал два способа защиты от сезонной аллергии

Ura.Ru

Для защиты от аллергии на цветение летом необходимо использовать барьерные методы: противоаллергические очки и назальные фильтры, которые минимизируют контакт пыльцы со слизистыми. Вторым вариантом защиты может стать переезд в среднюю полосу, на юг или в степные районы России, где не цветет потенциально аллергическая растительность, рассказал в беседе с URA.RU семейный врач Валентин Шишкин.

Врач раскрыл два способа защиты от сезонной аллергии
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В летний период чаще всего обостряются поллинозы — начинают цвести плодовые деревья, потом цветут хвойные, травы луговые, в конце лета начинают цвести двудольные. Во-первых, необходимо запастись специальными барьерными средствами — противоаллергические очки, специальные назальные фильтры, которые минимизируют контакт со слизистыми. Во-вторых, лучше уезжать в те места, где не цветет потенциальная аллергическая растительность — в среднюю полосу, на юг, в степные районы»

— советует врач Валентин Шишкин.

Также семейный врач рассказал, какие препараты принимают до и во время сезона поллинозов. «Существуют препараты, которые обладают десенселебизирующим эффектом. Например, асит — отдача аллергенов в очень малых дозах пациенту с приучением его к этому аллергену. Вторая группа — блокаторы тучных клеток. Начинать принимать их необходимо до начала цветения и продолжать принимать весь период. Во время начала аллергической реакции необходимо использовать антигистаминные, местные лекарственные средства в виде спреев, глазных капель», — подытожил Шишкин.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители