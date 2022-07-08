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1 час назад

Врач рассказал, какая поза провоцирует развитие тромбоза во сне

Letidor.ru

Последствия тромбоза для здоровья катастрофичны. Образовавшийся в вене сгусток крови может в любой момент оторваться и перекрыть доступ крови, что приводит к инсульту, инфаркту или смерти, чаще всего тромбы образуются в ногах или тазобедренной части тела. Какая поза провоцирует развитие тромбоза во сне, читайте в нашей новости.

Какая поза провоцирует развитие тромбоза во сне
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Большинство тромбов обычно образуются внутри вен ног, таза и иногда рук, что в медицине называется тромбозом глубоких вен. Определенные позы во сне могут способствовать образованию опасных тромбов, считает врач-кардиолог Олег Варфоломеев.Врач также отметил, что тромб может возникнуть, если руки или ноги в течение нескольких часов остаются согнутыми в неподвижном состоянии, пишет «МедикФорум».

Ранее «Летидор» писал о том, что врач объяснила, какая боль указывает на образование тромба.

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