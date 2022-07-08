Последствия тромбоза для здоровья катастрофичны. Образовавшийся в вене сгусток крови может в любой момент оторваться и перекрыть доступ крови, что приводит к инсульту, инфаркту или смерти, чаще всего тромбы образуются в ногах или тазобедренной части тела. Какая поза провоцирует развитие тромбоза во сне, читайте в нашей новости.

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Большинство тромбов обычно образуются внутри вен ног, таза и иногда рук, что в медицине называется тромбозом глубоких вен. Определенные позы во сне могут способствовать образованию опасных тромбов, считает врач-кардиолог Олег Варфоломеев.Врач также отметил, что тромб может возникнуть, если руки или ноги в течение нескольких часов остаются согнутыми в неподвижном состоянии, пишет «МедикФорум».