Как быстро снизить артериальное давление

Гипертонию называют «тихим убийцей» это заболевание может привести инсульту или инфаркту, при этом человек может годами не замечать, что у него поднимается давление. Гипертоники всегда носят с собой лекарственные препараты, которые позволяют снизить слишком высокие показатели давления, но что делать, если таблеток под рукой не оказалось, читайте в нашей новости.
Кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин считает, что снизить давление без лекарств способна определенная техника дыхания, необходимо насытить кровь кислородом, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и, если позволят состояние, начать приседать или маршировать на месте.
Достаточно четырех циклов упражнения, чтобы понизить давление. Специалист напомнил, что одно из опасный последствий резкого скачка давления — это гипертонический криз, сообщает «Доктор Питер».
Ранее «Летидор» писал о том, что врач назвала лучший фрукт для снижения давления.