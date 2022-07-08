Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвал быстрый способ снижения артериального давления

Letidor.ruиещё 1

Гипертонию называют «тихим убийцей» это заболевание может привести инсульту или инфаркту, при этом человек может годами не замечать, что у него поднимается давление. Гипертоники всегда носят с собой лекарственные препараты, которые позволяют снизить слишком высокие показатели давления, но что делать, если таблеток под рукой не оказалось, читайте в нашей новости.

Как быстро снизить артериальное давление
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин считает, что снизить давление без лекарств способна определенная техника дыхания, необходимо насытить кровь кислородом, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и, если позволят состояние, начать приседать или маршировать на месте.

Достаточно четырех циклов упражнения, чтобы понизить давление. Специалист напомнил, что одно из опасный последствий резкого скачка давления — это гипертонический криз, сообщает «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что врач назвала лучший фрукт для снижения давления.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители