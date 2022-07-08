Как быстро снизить артериальное давление

Гипертонию называют «тихим убийцей» это заболевание может привести инсульту или инфаркту, при этом человек может годами не замечать, что у него поднимается давление. Гипертоники всегда носят с собой лекарственные препараты, которые позволяют снизить слишком высокие показатели давления, но что делать, если таблеток под рукой не оказалось, читайте в нашей новости.