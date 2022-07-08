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4 часа назад

Кардиолог посоветовал россиянам есть жирные продукты

Lenta.ru

Кардиолог Сергей Иванов посоветовал россиянам есть больше продуктов с жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кардиолог посоветовал россиянам есть жирные продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, жир в организме выполняет важную функцию — энергетическую. Кроме того, по его словам, полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в некоторых жирных продуктах, «способствуют повышению липопротеина высокой плотности».

Среди продуктов с высоким содержанием жира, которые следует включить в рацион для поддержания здоровья, Иванов выделил лосось, авокадо, орехи, а также оливковое, льняное и кедровое масло. «Кедровое масло вообще очень хорошо по отношению омега-3, омега-6, омега-9», — объяснил он.

При этом продукты с вредными животными жирами лучше исключить из меню, особенно людям с повышенным холестерином.

«Вредны животные жиры: жирное мясо, колбасы, сосиски, сардельки. Как правило, туда субпродукты добавляют, там очень большое количество твердых жиров», — сообщил кардиолог.

Еще одним «запретным» продуктом, по словам Иванова, является майонез.

«Майонез — очень плохой продукт, там очень много яичного порошка, и поэтому уровень холестерина повышается», — объяснил он.

ЗОЖ,Сергей Иванов,
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