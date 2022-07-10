Названа идеальная температура для кондиционера в жару

"Если от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры. Это снижает иммунную защиту, делая нас уязвимыми для вирусов и бактерий", – пояснил он.