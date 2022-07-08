Болят пальцы ног при беге: причины

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Что делать, если во время бега болят пальцы? Разбираемся вместе с бегуном-марафонцем.

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Многие бегуны, особенно начинающие, часто сталкиваются с неприятными последствиями бега — мозолями, натёртостями, натоптышами, травмированием зоны в области кутикулы. Если вы не хотите бросать из-за этого тренировки и не готовы терпеть неудобства, следуйте нашим советам.

Подберите правильные носки

Большинство проблем начинающих бегунов возникает совсем не из-за неправильной техники бега или слишком долгих тренировок. Новички часто пренебрегают покупкой хороших спортивных носков, и это приводит к неприятным последствиям. Вещи, которые по большей части состоят из хлопка, не выводят влагу. А накапливают в одном месте, где во время бега образуются заломы и складки, которые обязательно будут натирать.

Тем, кто готовится к марафону или просто часто бегает для себя, необходимо приобрести специальные носки. Они должны быть сделаны из качественной синтетики, например, из полиамида, который хорошо отводит влагу. В таких носках сократится трение ткани о влажную от пота кожу.

Тренируйтесь в обуви на полразмера больше

Во время бега пятка должна быть надёжно зафиксирована, чтобы пальцы не бились о верх кроссовки с каждым шагом. При недостаточной фиксации пятки стопа во время бега может сдвигаться внутри кроссовки вперёд — в этом случае пальцы упираются в мыс. Трение поначалу может быть едва ощутимым, но на длинной дистанции последствия обязательно дадут о себе знать.

Выбирайте обувь на полразмера или даже на размер больше.

Проследите, чтобы большой палец и мизинец не были зажаты по бокам, а ногти не упирались в мыс кроссовки. При выборе обуви обращайте внимание на два момента:

Купите тейпы, пластыри и мази

Даже в идеально подобранной обуви ногти могут ударяться о верх из-за особенностей движения стопы во время бега. Чем тогда защитить их? Оптимальный вариант — наклеить сверху кусочек тейпа или пластыря, который смягчит возможные удары.