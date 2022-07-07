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1 час назад

Стоматолог дала рекомендации любителям сладкого по защите зубов

Lenta.ru

Любителям сладкого для защиты зубов от кариеса и других заболеваний полости рта нужна дополнительная, более тщательная гигиена, напоминает врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова. Свои рекомендации она дала в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Стоматолог дала рекомендации любителям сладкого по защите зубов
Фото: Лкнта.руЛкнта.ру

Наряду со стандартной чисткой зубов дважды в день Романова посоветовала сладкоежкам после каждого приема пищи пользоваться гигиеническими пенками, которые удобно носить с собой.

«Такая пенка имеет щелочной состав, и она кислый pH, который появляется после легких ферментированных углеводов, нейтрализует», — пояснила она.

По ее словам, сохранить здоровье зубов любителям газированных напитков и пирожных также помогут реминерализирующие гели.

Специалистка напомнила, что в программу стандартной гигиены полости рта, помимо чистки зубов дважды в день, входит использование зубной нити и ершиков, которые эффективнее удаляют остатки пищи из межзубного пространства.

Кроме того, если человек потребляет много сахара, ему нужно посещать стоматолога не реже чем раз в год, чтобы врач мог в динамике следить за очагами деминерализации зубов и вовремя назначать соответствующую терапию, предупредила Романова.

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