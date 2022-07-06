Врач рассказал, к чему приводят прогулки босиком

Что касается ходьбы босиком по улице, тут больше рисков, потому что мы ходим по ровной поверхности (по асфальту, – ред.). Стопа при этом распластывается ровно, что не совсем физиологично. Две арки стопы предназначены для того, чтобы амортизационная функция выполнялась более правильно. Соответственно, ходить лучше по искусственным или естественным неровностям, таким как песок, галечный пляж, свежескошенная трава, – объяснил он в интервью радио Спутник.