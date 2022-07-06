Врач рассказала об опасности разливного пива

Употребление разливного пива может вызвать пищевое отравление. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

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По ее словам, при покупке разливного пива невозможно понять, насколько хорошо проводится санитарная обработка кранов и тары, где хранится напиток. Приходится надеяться на продавца, который в некоторых случаях может оказаться недобросовестным, отмечает специалист.

«Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, – хорошая питательная среда для болезнетворных микробов", – предупреждает Аплетаева. Если нарушены санитарные требования или нормы хранения этого разливного пива, может быть отравление, если не вовремя все обрабатывалось»

"Например, кран, который все время открывают и закрывают. Я думаю, что он тоже должен проходить через какие-то определенные промежутки санитарную обработку, потому что находится на открытом воздухе", – говорит эксперт.

Специалист также напомнила, что пиво само по себе является опасным продуктом.

"Этот алкогольный напиток может ввести в заблуждение людей, поскольку им многие начинают злоупотреблять. Еще у него есть вторая опасность – он содержит фитоэстрогены. У мужчин, злоупотребляющих пивом, может наблюдаться со временем определенный дефицит мужских половых гормонов", – заключила врач.