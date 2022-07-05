Доктор Бергман рассказал, вредно ли есть на ночь

«Если поздний ужин укладывается в суточную норму калорий (обычно у женщин это от 2000 до 2500 ккал в зависимости от образа жизни, у мужчин — от 2500 до 3500. — RT), то вы не поправитесь. Но если за день вы съедаете больше калорий, чем тратите, то вес начнет расти, даже если ложиться спать голодным», — объяснил Бергман.