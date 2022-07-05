Плюсы и минусы установки виниров и кому они противопоказаны

После того, как стоматологи освоили решение основных проблем, с которыми чаще всего обращались люди - избавление от зубной боли, восстановление разрушенных кариесом и отсутствующих зубов, возникла потребность в решении эстетических недостатков улыбки, т.к. красивая улыбка в современном мире является важным атрибутом успешного человека. Одним из методов решения эстетических недостатков зубов являются керамические виниры. Рамблер узнал у эксперта, какие есть противопоказания для установки виниров, и в чем плюсы и минусы такого способы усовершенствовать улыбку.

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Для изготовления виниров требуется команда специалистов (врач-стоматолог ортопед и зубной техник) и специальное оборудование. Керамические виниры - это тончайшие облицовочные зубные пластины, устанавливаемые на разрушенные либо поменявшие свой цвет зубы. С помощью виниров можно быстро изменить улыбку человека, не причиняя значительного дискомфорта и ограничиваясь минимальным сошлифовыванием зубов. Поверхность таких реставраций по текстуре очень близка к поверхности эмали, что способствует сохранению здорового состояния мягких тканей и естественному внешнему виду зубов.

Михайловский Алексей Андреевич Заведующий стоматологическим отделением клинико-диагностического центра. Врач стоматолог-хирург высшей квалификационной категории.

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Необходимо понимать, что у виниров есть свои плюсы и минусы, которые напрямую влияют на качество прикуса.

Применение виниров рекомендуется при наличии сколов на зубах, межзубных щелей, клиновидных дефектов зубов, при истирании зубов, при нарушении формы зубов, коррекции врожденных аномалий твердых тканей или изменения цвета, тем самым обеспечивая красивую улыбку.



Для пациента одним из главных недостатков, является тот факт, что они подходят не всем. Существуют абсолютные противопоказания для установки виниров:



- серьезные нарушения прикуса,

- отсутствие жевательных зубов,

- разрушение зуба более 50%,

- увлечение пациента видами спорта, которые чреваты травмами челюсти,

- вредные привычки, такие как бруксизм или любовь к разгрызанию орехов. Михайловский Алексей Андреевич Заведующий стоматологическим отделением клинико-диагностического центра. Врач стоматолог-хирург высшей квалификационной категории.