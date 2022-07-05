Какие вещества в почве сильно вредят сердцу

Вредит здоровью не только загрязненный воздух. Как недавно выяснилось, такое же влияние на организм может оказывать и почва. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Cardiovassal Research.

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Согласно результатам недавно проведенного исследования, в почве могут содержаться вредные для сердечно-сосудистой системы человека вещества. Это тяжелые металлыи пестициды.

В ходе этого исследования специалисты изучили, как загрязненная почва влияет на состояние сердца и сосудов. Как говорится в работе, ежегодно примерно 9 миллионов человек умирают из-за грязных воздуха, воды, почвы. При этом 60 процентов таких исходов связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инсультом, сердечным приступом, нарушениями сердечного ритма.

Загрязнённая почва может вызвать болезни сердца из-за того, что при попадании в организм вредных элементов увеличивается окислительный стресс в сосудах, формируется много «плохих» свободных радикалов и мало — «хороших» антиоксидантов. Кроме того, из-за тяжелых металлов и пестицидов может нарушиться циркадный ритм (то есть биологические часы человека) и возникнуть воспаление.

Все эти вредные вещества люди могут случайно получать вместе с пищей. Например, из-за тяжелого металла кадмия, как показывает корейское исследование, жители Кореи среднего возраста больше подвержены риску гипертонии и инсульта.