Хирург заявила о сокращении жизни людей с ожирением на 10 лет

Бариатрический хирург, кандидат медицинских наук Наталья Бордан рассказала, что продолжительность жизни людей с избыточным весом сокращается из-за появляющихся у них серьезных проблем со здоровьем.

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В беседе с журналистами российский хирург привела результаты исследований, где ученые выяснили, что страдающие ожирением люди живут в среднем на 10 лет меньше, чем те у кого этого заболевания нет.

Наталья Бордан отметила, что избыточный вес заставляет человека столкнуться не только с социальными проблемами, такими как буллинг, поиск одежды и использование транспорта, но и с серьезными проблемами со здоровьем. К ним медик отнесла развитие сахарного диабета, гипертонии, артрита, апноэ сна, а в некоторых случаях ожирение провоцирует развитие онкологии, передает издание "Известия".