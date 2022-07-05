Как замедлить потерю мышечной массы в пожилом возрасте

Для того, чтобы в преклонном возрасте человек находил в себе силы жить более-менее полноценной жизнь, ему важно сохранять определенный объем мышечной массы. По словам врача-нутрициолога Лизы Афинской, сделать это поможет постоянная жизненная активность и спорт. Занятия спортом должны соответствовать возрасту, не стоит себя слишком переутруждать и гнаться за рекордами.