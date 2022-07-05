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3 часа назад

Врач рассказала о способах замедлить потерю мышечной массы в пожилом возрасте

Inc-News

В старости человеческий организм быстро дряхлеет на фоне уменьшения мышц.

Как замедлить потерю мышечной массы в пожилом возрасте
Фото: Inc-NewsInc-News

Для того, чтобы в преклонном возрасте человек находил в себе силы жить более-менее полноценной жизнь, ему важно сохранять определенный объем мышечной массы. По словам врача-нутрициолога Лизы Афинской, сделать это поможет постоянная жизненная активность и спорт. Занятия спортом должны соответствовать возрасту, не стоит себя слишком переутруждать и гнаться за рекордами.

Не менее важны прогулки по улице, ходьба, в том числе, скандинавская. Это помогает держать организм в тонусе и укреплять мышцы всего тела, замедляя их возрастную потерю.

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