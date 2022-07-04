Как получить суточную дозу витамина D за 15 минут

Необходимую суточную дозу витамина D можно получить всего за 15 минут пребывания на солнце, рассказал РИА Новости директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ, академик РАН Алексей Кубанов.

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По его словам, длительного нахождения на солнце нужно избегать даже после того, как на кожу было нанесено солнцезащитное средство SPF 50+. Эксперт пояснил, что большинство таких средств отражает 90–99% лучей УФВ и небольшую часть лучей УФА.

"Поэтому, воспользовавшись солнцезащитным кремом, люди зачастую пролонгируют время нахождения под прямыми солнечными лучами и подвергаются негативному воздействию лучей УФА-спектра",

– рассказал Кубанов.

При этом врач подчеркнул, что солнечный свет необходим человеку, он регулирует биоритмы, влияет на выработку гормонов, настроение, работу различных органов и систем.

"Необходимая суточная доза витамина D обеспечивается воздействием солнечной энергии на кожу лица и кистей в течение 15 минут",

– добавил он.