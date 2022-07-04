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2 часа назад

Врач назвал способ получения суточной дозы витамина D за 15 минут

Необходимую суточную дозу витамина D можно получить всего за 15 минут пребывания на солнце, рассказал РИА Новости директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ, академик РАН Алексей Кубанов.

Как получить суточную дозу витамина D за 15 минут
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, длительного нахождения на солнце нужно избегать даже после того, как на кожу было нанесено солнцезащитное средство SPF 50+. Эксперт пояснил, что большинство таких средств отражает 90–99% лучей УФВ и небольшую часть лучей УФА.

"Поэтому, воспользовавшись солнцезащитным кремом, люди зачастую пролонгируют время нахождения под прямыми солнечными лучами и подвергаются негативному воздействию лучей УФА-спектра",

– рассказал Кубанов.

При этом врач подчеркнул, что солнечный свет необходим человеку, он регулирует биоритмы, влияет на выработку гормонов, настроение, работу различных органов и систем.

"Необходимая суточная доза витамина D обеспечивается воздействием солнечной энергии на кожу лица и кистей в течение 15 минут",

– добавил он.

Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, ограничивать сильную физическую нагрузку. Также эксперт рекомендовала пить больше воды.

ЗОЖ,Минздрав РФ,РАН,
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