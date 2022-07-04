Названы незаметно разрушающие здоровье вредные привычки

Американские врачи Фрэнк Ху, Хичам Скали и Чика Анекве перечислили обманчиво безобидные привычки, которые незаметно разрушают здоровье и ухудшают внешний вид. Их слова приводит издание ETNT.

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Специалист по питанию Фрэнк Ху рекомендовал строго контролировать количество сахара в рационе, потому что злоупотребление им не только приводит к ожирению и диабету, но и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, многочисленные исследования доказали, что избыток сахара напрямую связан с повышенным риском инсульта и сердечного приступа.

Еще одна вредная привычка, незаметно разрушающая здоровье, — сидячий образ жизни. Недостаток движения в течение дня может спровоцировать развитие диабета и болезней сердца даже при регулярных спортивных тренировках, уверяет кардиолог Хичам Скали. «Чем больше вы сидите, тем меньше ваши мышцы используют глюкозу, основной источник энергии для организма. Непрерывное сидение вызывает мощный выброс инсулина, что приводит к повышению уровня сахара в крови», — пояснил он.

Разрушает здоровье и упорное игнорирование висцерального жира на животе. Врач Чика Анекве заявила, что, согласно последним исследованиям, абдоминальное ожирение сопряжено с риском заболеть диабетом, гипертонией, астмой, деменцией и некоторыми видами рака, потому что жир вокруг живота, печени и других внутренних органов способствует воспалительным процессам и нарушает обмен веществ.