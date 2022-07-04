Правда ли, что алкоголь помогает быстрее заснуть

Существует мнение, что небольшое количество вина или другого алкоголя приносит пользу здоровью. Однако это лишь иллюзия. И вот почему.

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Если вы выпьете бокал вина перед сном, то у вас понизится давление. Также некоторым людям алкоголь якобы помогает решить проблемы с засыпанием. В действительности же не всё так просто.

Прежде всего, нужно сказать, что алкоголь способен вызвать зависимость. И это касается даже небольших доз.

Помимо этого, снижение давления и улучшение сна - это лишь «маскировка» того, что происходит в организме при употреблении спиртного. Когда вы пьёте вино, сосуды временно расширяются. Кроме того, возникает спазм сосудов, повреждаются эндотелии этих сосудов и повышается вероятность развития атеросклероза. А у тех, кто уже страдает атеросклерозом, приём даже одного напитка может привести к тромбозу.

Также сонливость после употребления спиртного возникает потому, что алкоголь «тормозит» центральную нервную систему. При этом хотя вы и сможете заснуть, но в глубокий сон не погрузитесь. Скорее всего, вы проснётесь ночью, а затем не сможете опять заснуть. При этом будете ощущать головную боль, головокружение, тошноту и пр.

Если же пить алкогольные напитки постоянно, то это может серьёзно подорвать ваше здоровье. Например, такой образ жизни может привести к раку, гипертонии, атеросклерозу, язве и другим заболеваниям.