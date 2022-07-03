Врач перечислил способствующие долголетию факторы

Среди факторов, обеспечивающих долголетие, медик перечислил такие, как везение, медицина и образ жизни. Например, британский политик Уинстон Черчилль пил, курил и имел лишний вес, но прожил до 90 лет. Однако не всем так везет, поэтому опираться на пример Черчилля не стоит, посоветовал Переверзев.

Не следует рассчитываться и на генетическую предрасположенность, если она имеется, подчеркнул медик. Тем, кто хочет прожить дольше, врач порекомендовал вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать о физической активности. Доктор Владимир Переверзев также посоветовал пересмотреть отношение к медицине. Хотя бы раз в год нужно проходить обследование.