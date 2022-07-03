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1 час назад

Доктор Переверзев перечислил способствующие долголетию факторы

Слово и Дело

Продолжительность жизни человека зависит от нескольких факторов. Подробнее о них рассказал доктор Владимир Переверзев.

Врач перечислил способствующие долголетию факторы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Среди факторов, обеспечивающих долголетие, медик перечислил такие, как везение, медицина и образ жизни. Например, британский политик Уинстон Черчилль пил, курил и имел лишний вес, но прожил до 90 лет. Однако не всем так везет, поэтому опираться на пример Черчилля не стоит, посоветовал Переверзев.

Не следует рассчитываться и на генетическую предрасположенность, если она имеется, подчеркнул медик. Тем, кто хочет прожить дольше, врач порекомендовал вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать о физической активности. Доктор Владимир Переверзев также посоветовал пересмотреть отношение к медицине. Хотя бы раз в год нужно проходить обследование.

ЗОЖ,Владимир Переверзев,Уинстон Черчилль,
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