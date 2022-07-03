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2 часа назад

Кардиолог назвал увеличивающее риск тромбоза положение во сне

Вечерняя Москваиещё 1

Определенные позы, принимаемые во сне, могут спровоцировать образование опасных тромбов. Об этом сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Кардиолог посоветовал не спать на спине и сидя
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сон в положении сидя в кресле может в некоторых случаях повысить риск тромбоза глубоких вен, — объяснил он.

Большинство тромбов обычно образуется внутри вен ног, таза и иногда рук. Медики называют это тромбозом глубоких вен.

При согнутых в течение нескольких часов конечностях в них могут образовываться тромбы. Однако это может быть безопасно, если вертикальная поза комфортна для спящего человека и не мешает ему выспаться, добавил врач.

Однако и горизонтальные позы во сне не так безопасны. Так, сон на спине способен привести к наклону языка и челюсти вниз.

Это в свою очередь может привести к переполнению дыхательных путей, что создает риск остановок дыхания во сне (апноэ). Обструктивное апноэ во сне, добавил Варфоломеев, существенно увеличивает риск повторного сердечного приступа, инсульта или аномального сердцебиения, передает «МедикФорум».

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