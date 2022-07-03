Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
54 минуты назад

Врач-косметолог заметила изменившееся отношение мужчин к своей красоте

Мослента

Изменившееся отношение мужчин к своей красоте заметила врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением косметологии отдела оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева. Об этом она рассказала в беседе с «Мослентой».

Косметолог заметила изменившееся отношение мужчин к своей красоте
Фото: МослентаМослента

«Приятно осознавать, что сейчас все больше мужчин самого разного возраста и достатка начинают заботиться о том, как они выглядят. В последнее время к нам приходят много молодых людей 18-19 лет, у которых еще остаются проявления акне. Большинство таких пациентов приходят сами, но иногда на прием их записывают мамы», — поделилась Колчева.

Врач рассказала, что недавно к ней на прием пришел 19-летний юноша. «Когда мы уже заканчивали и снимали остатки маски, я как-то машинально пошутила: "Надо все снять до конца, а то мужики не поймут". Но молодой человек совершенно серьезно ответил: "Почему не поймут? У меня все друзья давно ходят к косметологам. Я последний остался". Мне, если честно, было очень приятно, потому что это отлично передает отношение молодого поколения к своей внешности», — призналась собеседница «Мосленты».

Мужчины более высокого статуса — управленцы или бизнесмены — часто приходят к косметологам на процедуры по омоложению кожи, продолжила Колчева.

«Сейчас глубокие морщины в области лба и неухоженный вид не соответствуют их положению в обществе и образу жизни. Это стало настолько же важно, как белая рубашка с чистым воротничком», — рассказала она.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Борис Мирошниченко рассказал, какой уходовой косметикой необходимо пользоваться мужчинам.

ЗОЖ,Борис Мирошниченко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители