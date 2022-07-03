Косметолог заметила изменившееся отношение мужчин к своей красоте

«Приятно осознавать, что сейчас все больше мужчин самого разного возраста и достатка начинают заботиться о том, как они выглядят. В последнее время к нам приходят много молодых людей 18-19 лет, у которых еще остаются проявления акне. Большинство таких пациентов приходят сами, но иногда на прием их записывают мамы», — поделилась Колчева.

Врач рассказала, что недавно к ней на прием пришел 19-летний юноша. «Когда мы уже заканчивали и снимали остатки маски, я как-то машинально пошутила: "Надо все снять до конца, а то мужики не поймут". Но молодой человек совершенно серьезно ответил: "Почему не поймут? У меня все друзья давно ходят к косметологам. Я последний остался". Мне, если честно, было очень приятно, потому что это отлично передает отношение молодого поколения к своей внешности», — призналась собеседница «Мосленты».