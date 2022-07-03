Врач: вода в пластиковых бутылках может привести к раку

Пить воду из пластиковых бутылок может быть опасно. Если тара лежит на солнце, материал, из которой она сделана, начинает разрушаться и в дальнейшем накопленные частицы вещества могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова.

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«Если воду в пластиковых бутылках хранить на открытом солнце или при высокой температуре, этот материал будет разрушаться, и частички пластика могут попасть в пищу, что, соответственно, может нанести вред организму. Необязательно, что этот вред будет явно видимым, но доказано, что это может спровоцировать развитие онкологических заболеваний», — сказала Дарья Русакова.

Диетолог объяснила, как необходимо хранить пищевой пластик, чтобы он не навредил организму. «Нужно, чтобы он находился вдали от прямых солнечных лучей. Важно соблюдать и температурный режим. Обычно на пластике и пластиковых пакетах указывается, можно ли их подвергать термической обработке, нагреванию, использованию в СВЧ печах», — объяснила врач.

Специалист предупредила, что долго хранить пищу в полиэтиленовых пакетах опасно. «Если продукты находятся не в вакууме, то можно таким образом держать их сутки. В дальнейшем пища будет портиться и, соответственно, могут развиваться различные бактерии, что может привести к кишечным инфекциям.