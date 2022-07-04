Как по полису ОМС бесплатно вылечить зубы в частной клинике

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Право россиян на бесплатную медицинскую помощь — одна из социальных гарантий государства. По ОМС сегодня можно не только пройти комплексное обследование, но и сделать дорогостоящую операцию. Главный критерий для этого — медицинские показания. Но на практике получить высокотехнологичную помощь бывает не так просто. Как оформить направление на такое лечение и что делать, если в нем отказали, выясняла «Парламентская газета».

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Полторы тысячи видов услуг

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) — это лечение сложных заболеваний с применением самых прогрессивных разработок в этой сфере: роботизированной техники, клеточных технологий, методов генной инженерии. Право на бесплатную ВМП имеют все россияне без исключения. Главное условие для ее получения — медицинские показания, которые определяет лечащий врач.

Перечень видов ВМП установлен в программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, которую ежегодно принимает Правительство. Сегодня в перечень ВМП входят около полутора тысяч видов услуг по таким направлениям, как лечение органов брюшной полости, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, эндокринология, гематология, нейрохирургия, онкология, неврология, офтальмология, челюстно-лицевая хирургия и другим.

Существуют два перечня ВМП. Первый содержит виды услуг, включенных в базовую программу ОМС. Высокотехнологичную помощь в этом случае оказывают клиники, включенные в реестр медорганизаций, работающих по ОМС. Во второй перечень входят виды ВМП, которые ОМС не предусмотрены. В этом случае пациентов отправляют на лечение в федеральные государственные центры или медорганизации, перечень которых утверждает региональный минздрав или депздрав. Пациентам ВМП оказывают бесплатно, вне зависимости от того, входит она в программу обязательного медицинского страхования или нет.

Как получить квоту

Медицинские показания к ВМП определяет лечащий врач, так что сначала нужно обратиться в свою поликлинику. Если такие показания действительно есть, врач должен оформить направление на госпитализацию для оказания ВМП. К этому направлению необходимо приложить пакет документов — выписку из медкарты, заверенную подписями лечащего врача и руководителя поликлиники, копию паспорта или свидетельства о рождении, копию полиса ОМС и СНИЛС, а также согласие на обработку персональных данных.

Дальнейшие действия будут зависеть от того, включен ли вид необходимой помощи в программу ОМС. Если да, то направление лечащего врача и пакет документов нужно отправить в медорганизацию, которая будет оказывать ВМП. Если нет, то в местный департамент здравоохранения. Документы может отправить как сам пациент, так и поликлиника. Причем медучреждение обязано это сделать в течение трех рабочих дней.

Следующий шаг — получение талона на ВМП. Если вид помощи, в котором нуждается пациент, предусмотрен ОМС, то такой талон должна оформить принимающая медорганизация. Если нет, то его оформляет соответствующий отдел депздрава. К этому талону в ведомстве прилагают комплект документов и заключение комиссии по отбору пациентов на оказание ВМП. Решение комиссия должна вынести не позднее десяти рабочих дней со дня получения документов пациента.

Когда госпитализируют?

Решение о госпитализации принимает комиссия по отбору пациентов на ВМП принимающей клиники. Такое решение там должны принять в течение недели со дня оформления на пациента талона на ВМП. Проверить статус талона можно на сайте talon-rosminzdrav.ru. Сроки ожидания госпитализации могут составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. Это зависит от очередности в листе ожидания и наличия свободных мест в медучреждении.

Если пришел отказ

Законодательно определены две причины для отказа в высокотехнологичной медицинской помощи — отсутствие показаний и наличие противопоказаний к лечению.

Если в выдаче направления на ВМП отказали, можно обратиться с заявлением или жалобой в направляющую медицинскую организацию, территориальный орган здравоохранения субъекта, территориальный фонд ОМС, Минздрав или Росздравнадзор.

Причины отказа в оказании высокотехнологичной медицинской помощи бывают разные, отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. По его словам, нередки ситуации, когда человек хочет лечиться в федеральном медицинском центре, а ему предлагают госпитализацию в районную больницу.

«Если пациенту отказывают в выборе клиники — это нарушение прав граждан», — подчеркнул эксперт. Жулев также отметил, что в этом случае нужно обращаться к главному врачу направляющего медучреждения, а также в региональный минздрав или департамент здравоохранения. Если проблему решить не удалось — обязательно в Росздравнадзор. И, конечно, в любых спорных ситуациях нужно обращаться в свою страховую компанию, посоветовал Жулев.

Систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенную в программу ОМС, нужно совершенствовать, чтобы оперативно реагировать на запросы людей, считает доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов («Единая Россия»).

«Обращения об отказе в ВМП к нам поступают, и мы максимально стараемся в этой ситуации помогать», — сказал он «Парламентской газете». Однако, отметил депутат, не все пациенты готовы ехать на госпитализацию за много километров от дома, чтобы получить высокотехнологичную медицинскую помощь. К тому же зачастую такую помощь могут оказать и в регионе, где человек живет.

«Например, в Республике Татарстан, которую я представляю, могут оказывать многие виды ВМП, — сказал Фаррахов. — Более того, там могут лечить и жителей соседних регионов — Чувашии, Удмуртии, Ульяновской области и других».