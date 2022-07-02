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1 час назад

Доктор Мясников назвал важный критерий оценки самочувствия в жару

Мослентаиещё 1

Важным критерием оценки самочувствия в жару является цвет мочи. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников назвал важный критерий оценки самочувствия в жару
Фото: МослентаМослента

Доктор назвал потемневшую мочу поводом бить тревогу. Она означает, что организм начал обезвоживаться. В таком случае нужно начинать активно пить воду.

Мясников порекомендовал пить только напитки без сахара и отказаться от употребления кофеина в жару, так как он обезвоживает организм.

«Жажду надо опережать, не дожидаться этого. Если моча начала темнеть, значит, вы запаздываете», — сообщил эксперт.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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