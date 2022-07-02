Мясников назвал важный критерий оценки самочувствия в жару

Важным критерием оценки самочувствия в жару является цвет мочи. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Фото: Мослента Мослента

Доктор назвал потемневшую мочу поводом бить тревогу. Она означает, что организм начал обезвоживаться. В таком случае нужно начинать активно пить воду.

Мясников порекомендовал пить только напитки без сахара и отказаться от употребления кофеина в жару, так как он обезвоживает организм.