Почему при входе в метро нужно снимать солнцезащитные очки

«Не надо ассоциировать солнцезащитные очки только с летним солнечным днем. Зимой, хотя солнце не очень активно, очки могут защитить глаза от яркого отраженного света снега, а летом обеспечить комфорт за счет затемнения и безопасность за счет наличия УФ-фильтра при повышенной солнечной активности. Единственный момент, когда очки лучше снять — находясь в темном помещении, в том числе и в метро. Смена освещения приведет к снижению видимости. Затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, чтобы рассмотреть окружающие предметы», — рассказала Татьяна Елисеева.