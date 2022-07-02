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4 часа назад

Почему при входе в метро нужно снимать солнцезащитные очки

Ferra.ru

Заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева объяснила, почему находясь в темном помещении или при входе в метро, нужно снимать солнцезащитные очки.

Почему при входе в метро нужно снимать солнцезащитные очки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач подчеркнула, что солнцезащитные очки хороши для защиты от активного Уф-излучения, зимой — для отражения света от снега. Но в темном помещении или метро такие очки лучше снимать, потому что из-за них напрягаются глаза.

Также специалист обратила внимание, что солнцезащитные очки можно носить в пасмурную погоду. В такие дни может создаться ощущение ложной защищенности — облака ослабляют ультрафиолетовое излучение солнца, но не поглощают его полностью.

«Не надо ассоциировать солнцезащитные очки только с летним солнечным днем. Зимой, хотя солнце не очень активно, очки могут защитить глаза от яркого отраженного света снега, а летом обеспечить комфорт за счет затемнения и безопасность за счет наличия УФ-фильтра при повышенной солнечной активности. Единственный момент, когда очки лучше снять — находясь в темном помещении, в том числе и в метро. Смена освещения приведет к снижению видимости. Затемненные линзы вынуждают напрягать глаза, чтобы рассмотреть окружающие предметы», — рассказала Татьяна Елисеева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Татьяна Елисеева,
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